Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e yolsuzluktan hapis cezası

Fransız Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 'e 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezası verdi. Sarkozy, Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkum edilen ikinci cumhurbaşkanı ve gerçek hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.

- Fransa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı