Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e yolsuzluktan hapis cezası
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e yolsuzluktan hapis cezası

01.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:20
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e yolsuzluktan hapis cezası

Fransız Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezası verdi. Sarkozy, Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkum edilen ikinci cumhurbaşkanı ve gerçek hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.


- Fransa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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