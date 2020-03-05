Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Birliği'nin göçmen krizi ve Suriye'deki duruma birlik ve beraberlik içinde tepki gösterebilmek için hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırması gerektiğini söyledi.

05.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:11
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı

Eski , Avrupa Birliği'nin göçmen krizi ve Suriye'deki duruma birlik ve beraberlik içinde tepki gösterebilmek için hem 'yı hem Türkiye'yi cezalandırması gerektiğini söyledi.


Radio Classique'e konuşan Hollanda, "Avrupa'nın görevi sadece göçmenler ile ilgilenmek değil, Orta-Doğu'da yaşananlar ile de ilgilenmeli." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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