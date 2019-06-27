Eski eşyaları toplayıp okula "müze" kurdular

İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda bölge insanının kullandığı eski eşyalardan oluşan müze kuruldu.

Öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından 6 aylık bir çalışma sonucu oluşturulan müze ilgi görüyor.

Okul Müdürü Hayrettin Doğan, yaptığı açıklamada, müze fikrinin öğretmenlerden çıktığını söyledi.

Öğrenciler aracılığıyla velilere duyuru yaptıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Velilerimiz evlerinde bulunan bu değerli eşyaları, öğrencilerimizin geçmişle bağını koparmamaları adına müzemize hediye etti" şeklinde konuştu.

Çocuklarımız burada geçmiş ile geleceği sentezliyor çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini öğrenemez. Öğrencilerimiz, dersliklerimizde çalışmalarını yürütürken bir taraftan da buraya gelerek geçmişle olan bağlarını kuvvetlendirip geleceğe ışık tutuyorlar ve böyle bir ortamda ders yapıyorlar. Bu projemizi İlçe Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz de çok takdir ettiler ve desteklerini esirgemediler. Kendilerine ve müzemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA