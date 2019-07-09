Eski eşyaları toplayıp mahallede müze kurdular

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ayaskent Mahallesi sakinleri, "Geçmişe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla eski eşyalardan oluşan "Bellekevi Müzesi" kurdu.

1. Ayaskent Şenlikleri kapsamında Ayaskent Mahallesi'nde Bellekevi Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Mahalle geleneklerinin yaşatıldığı açılışta bir yandan keşkek yapılırken bir yandan da kadın halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi.

Bölge halkının bir yıllık çalışmaları sonucunda fotoğraf albümleri, tarım aletleri, elbise gibi evlerinde bulunan eski eşyalardan oluşturulan müze ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

Organizasyon sorumlusu Zafer Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evlerde eski eşyaların olduğunu biliyorduk onları bir araya toplayalım dedik. Bu sayede Bellekevi fikri ortaya çıktı. Bellekevi dediğimiz şey bir köy hafızasını bir anlamda müze haline dönüştürmek. Bu anlamda ana temamız bu oldu." dedi.

Bellekevi'nin önemini vurgulayan Altuğ, "Bellekevi iki özelliğiyle aslında Türkiye'de bir ilke aday. Birinci özelliği imece usulü olması, ikincisi de buradaki fotoğrafların, eşyaların hepsinin hikayeleriyle bir araya gelmiş olması. Yani burası donuk bir müze değil. Biz düşündük ki dışarıdan gelen yabancı insanlar bu müzeyi gezdiği zaman kafasında bir şey oluşsun istedik. Bu anlamda canlı bir müze özelliği gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Müzeyi gezen 66 yaşındaki Sacide Durmaz da akrabalarının resimlerini müzede görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bellekevi Müzesi 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA