Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı

Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı

İstanbul'da boşandığı eşinin sözlüsünü yaralayıp ağabeyini öldüren eski koca, genç kadının kapısına dayandı. Silahı fark eden eski eş, ani bir hareketle ölümden döndü.

İstanbul'da boşandığı eşinin sözlendiğini öğrenen eski koca dehşet saçtı. Eski karısının sözlüsünü silahla yaralayıp, kardeşini öldürdü. Eski eşini öldürmeye giden saldırgan yakalandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'da aşçılık yapan F.A, (35) yıllar önce kaynakçı Zeki Arslan'la (50) evlendi. Bu evlilikten 3 çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında boşandı. F.A, 2 ay önce Pendik Marina'da tekne işçisi olarak çalışan Sadık Yıldız'la tanıştı. Sadık Yıldız ve F.A., bir süre sonra sözlendi.

"SENİ DE SÖZLÜNÜ DE ÖLDÜRÜRÜM"

İddiaya göre eski eş Zeki Arslan, sözlendiğini duyduğu eski eşi F. A'yı arayıp "Seni de öldürürüm sözlünü de öldürürüm" diyerek tehdit etti. Arslan, önceki akşam işten çıkan Sadık Yıldız (39) ve kardeşi Şakir Yıldız'ı aracıyla takip ederek peş peşe ateş etti. Silahlı saldırıda Şakir Yıldız hayatını kaybederken, Sadık Yıldız vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Arslan, daha sonra eski eşinin yaşadığı Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki eve gitti. Eski eşini telefonla arayan Zeki Arslan, konuşmak istediğini ve dışarı çıkmasını istedi.

ANİ BİR HAREKETLE KURTULDU

F.A. ve kızı kapıyı açtıkları anda karşılarında Arslan'ı kendilerine silah doğrultmuş halde buldu. F.A, ani bir hareketle kapıyı kapatarak saldırıdan kurtuldu. Arslan, kapıyı açamayınca kaçtı. F.A, hemen telefonla sözlüsü Sadık Yıldız'ı aradı. Telefonu açıldığında sözlüsünün vurulduğunu, kardeşinin de öldüğünü öğrendi. Polis, kaçan saldırganı yakaladı. Kasten yaralama, hakaretten tehdit ve taksirle yaralamadan çok sayıda suç kaydı olan Arslan sorguya alındı. Sadık Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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YORUMLAR (6)

  • ERHANADANA:
    Boşanır boşanmaz hemen biri ile sözlenip evlenmeye kalkan zaten evli iken o kişiyi bulmuştur merak etmeyin
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    BİTENBİTMİSTİR: Yasinimi tutacakti biten bitmistir giden gitmistir okadar oda koca olsaydi yuvasina sahip ciksaydi!! Yok öldürecek kesecek gerizekali magdem bukadar sahipleniyorsun ESKI esini evliyken neredeydin aptal adam simdi cürü icerde
    9 3 Yayından Kaldır
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