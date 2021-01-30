Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor
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Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor

30.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:03

10 yıl önce evlendiği kocasından boşanan ve kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, şimdilerde bebek sevinci yaşıyor.

Rusya'da eski eşinin oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35) kız çocuğu dünyaya getirdi. Tepkilere aldırış etmeyen çift, kız çocuklarına kavuştukları anı sosyal medyadan paylaştı.

Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor

Rusya'da sosyal medya fenomeni olan Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı. Balmasheva, eşi Alexey'in ilk eşinden olan oğlu Vladimir ile ilişki yaşayarak hamile kaldığını duyurmuştu.

Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor

Ünlü Rus fenomen Balmasheva bugün üvey oğlundan olan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balmasheva tepkilere rağmen kullacılarına doğum yaptığını duyurdu. 20 yaşındaki üvey oğlu Vladimir ise çocuğunu kucağına alarak, "Çok mutlu bir an" dedi.

Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor
Balmasheva ve eski eşi Alexey

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Rusya'da birç çok kişi sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva'nın üvey oğlundan hamile kalması olayına tepki göstermişti. 35 yaşındaki Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği kocasından boşanmış ve kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla aşk yaşadığını açıklamıştı. Geçmişte çok kilolu olan ve zayıflama sürecini Instagram'dan paylaşan kadın kısa sürede 400 binin üzerinde takipçi toplamıştı.

Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor
Haber Yorumları (5)
CJ: Malum kişiler bununda bayrağını çizer hahahahahha
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LANET FEDERAL: Vay be. Ne oğul olmak nede babası olmak isterdim. Ama hayat kadınlara güzel.
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TEMEL: efendendim? ANLAMADIM (!) ANLADIM DA , YOK ANLAMADIM (!)
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