SAMSUN Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı
07.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:39
Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı TUTUKLANDISamsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.
Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı TUTUKLANDI
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı