SAMSUN Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı
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SAMSUN Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı

07.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:39

Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı TUTUKLANDISamsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.

Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı TUTUKLANDI

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

SAMSUN Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı
SAMSUN Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı
SAMSUN Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı
SAMSUN Eski eşini, kızının gözü önünde döven zanlı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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