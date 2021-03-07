Sokak ortasında eski kocası tarafından dövülen kadını görenler kan donduran olayı anlattı: Küçük kız 'annem öldü' diye bağırıyordu

Saçı çıkmayan Karadenizli öyle bir çözüm buldu ki görenleri hem güldürdü hem şaşırttı

Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Korkunç saldırıya şahit olan görgü tanıkları, "Çığlıklar üzerine olaya şahit olduk. Küçük kız 'annem öldü' diye bağırıyordu. Bunu kızının yanında nasıl yapar? Kadın tanınmayacak bir haldeydi" ifadelerinde bulundu.

Dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan 5 yaşındaki kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

ART ARDA TEKMELER SAVURUYOR

Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

ANNE VE KIZI KORUMA ALTINDA

Olay sosyal medyada gündem olurken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Saldırgan eski koca, çok geçmeden gözaltına alınarak tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anlarına ait kamera görüntüleri kendisine izlettirilen Zarap, ifadesinde kendisini tanıyamadığını ve çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.

"KADIN TANINMAYACAK BİR HALDEYDİ"

Seslerle birlikte aşağı indiğini anlatan Özlem Şahin, "Sesleri tesadüfen duyduk, çocuğun bağırma seslerini duyunca ve kadını görünce hemen aşağı indik. Mahalleli adamı, bir tarafa almışlardı. Kadının yanına gittik ve tanınmayacak bir haldeydi. Öldü diye korktuk, 'İyi misin? İyiysen en azından kafanı salla' dedim. Kafasını salladı ama bilinci tam yerinde değildi. O küçük çocuk, bu travmayı hayatı boyunca yaşayacak. Annesini öyle görünce 'annem öldü' diye ağlıyordu. Bir insana bu şekilde vurmak insanlık dışı, canice bir şey. Eve gelince de kendimize gelemedik. Sosyal medyada duyurmaya çalıştık, çok zor bir geceydi. O kadın benim kardeşim, annem veya arkadaşım da olabilir. En ağır cezayı almalı, biz gitmeseydik belki de ölecekti. O kadının yerinde biz de olabilirdik, inşallah bu son olur" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUN YANINDA ANNESİNİ BU HALE NASIL GETİRDİ?"

Olayın tanıklarından Cemalettin Yanak ise, "Tesadüfen balkona çıktım, kadını dövdüğünü gördüm. Vatandaş olarak kadını kurtarmalıyım düşüncesiyle hemen aşağı indim. Kadını kurtardık, adamı da etkisiz hale getirip polis ekiplerine ve ambulansa haber verdik. Kadının yüzü tanınmayacak haldeydi, gözleri balon gibi şişmişti. Küçük de bir kız çocuğu vardı, şahıs 'yanımızda kızım var, beni bırakın' diyordu. Ben de 'çocuğun yanında annesini nasıl bu hale getirdin' dedim. Vatandaş olarak görevimizi yaptık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL