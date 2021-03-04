Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp, öldürdü (2)

ESKİ EŞ KURBANI KADIN, TOPRAĞA VERİLDİNiğde'de tartıştığı eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Halime Türkaslan, Ulukışla ilçesindeki Güney köyünde toprağa verildi.

ESKİ EŞ KURBANI KADIN, TOPRAĞA VERİLDİ

Niğde'de tartıştığı eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Halime Türkaslan, Ulukışla ilçesindeki Güney köyünde toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanan M.K. ise emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan daha önce alınan uzaklaştırma kararı biten M.K'nın eşini iş dönüşünde öldürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI