Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı
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Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Murat Firdevsoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve yeğeni tutuklandı.

23.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:40
Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı

'ta Murat Firdevsoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve yeğeni tutuklandı.


Olay, gece yarısı ilçesi 'nde meydana gelmişti. Murat Firdevsoğlu'nun (39) bıçakla öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen eski eşi Hatice T. (34) ile yeğeni cinayet faili Mehmet T. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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