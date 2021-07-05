Eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadının yaşam mücadelesi veriyor

Eskişehir'de geçtiğimiz gün evinin girişinde eski eşi Sedat Köse tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Fadime Dede'nin yaşam mücadelesi devam ediyor.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün evinin girişinde eski eşi Sedat Köse tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Fadime Dede'nin yaşam mücadelesi devam ediyor.

Eskişehir'de psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 36 yaşındaki Sedat Köse'nin, evinin girişinde av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladığı eski eşi 35 yaşındaki Fadime Dede, yaşam mücadelesi veriyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Dede, solunum cihazına bağlandı. Hayati tehlikesi süren genç kadının eski eşi Sedat Köse ile yaklaşık 14 yıl evli kaldığı ve 1 yıl önce boşandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı