Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı
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Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 3 yıl önce boşandığı Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç'ı (54) başlarından tabancayla vurup öldüren Ali Alataş (46) tutuklandı.

ANTALYA'da, 3 yıl önce boşandığı Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç'ı (54) başlarından tabancayla vurup öldüren Ali Alataş (46) tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Ali Alataş, 3 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Gülcan Kılınç'ın, annesi Gülizar Kılınç ile oturduğu binaya geldi. Apartmanın üçüncü katındaki daireye balkondan giren Alataş, eski eşini ve annesini tabancayla ateş ederek başlarından vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcan Kılınç da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Anne ve kızının cenazeleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Ali Alataş, polisin çalışması sonucu yakalandı.TUTUKLANDIGözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ali Alataş, tutuklanarak Elmalı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Gülcan ve Gülizar Kılınç'ın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.


- Antalya
Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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