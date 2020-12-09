Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda; Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı 40 yaşındaki Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi'yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi'yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

GENÇ KIZ 10 BIÇAK YARASIYLA AMELİYATA ALINDI

Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE