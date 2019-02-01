Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Dbp Eş Genel Başkanı Sebahat...
IHAAW220632-SIY/01-02-2019- Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı.
IHAAW220632-SIY/01-02-2019
- Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kışanak'a terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, Tuncel'e ise 15 yıl hapis cezası verdi. 01.02.2019 22: 06: 32 TSI
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Kaynak: İHA