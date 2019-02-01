Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Dbp Eş Genel Başkanı Sebahat...

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Dbp Eş Genel Başkanı Sebahat...

IHAAW220632-SIY/01-02-2019- Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Dbp Eş Genel Başkanı Sebahat...

IHAAW220632-SIY/01-02-2019

- Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kışanak'a terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, Tuncel'e ise 15 yıl hapis cezası verdi. 01.02.2019 22: 06: 32 TSI
NNNN - MALATYA

Kaynak: İHA
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