Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, annesinin cenaze namazını gıyabında kıldırdı Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in annesi koronadan vefat etti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, annesinin cenaze namazını gıyabında kıldırdı

GAZİANTEP - Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni tip korona virüs nedeniyle Gaziantep'ta bir hastanede tedavi gören annesi Sıdıka Görmez, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak Nizip ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Mehmet Görmez annesinin cenaze namazını ise defin işlemi gerçekleştiği esnada mezarlık önündeki alanda gıyabında kıldırdı. Namaz sonrasında Görmez, tüm sevenlerine evlerinde 3'er kişilik cemaatler halinde cenaze namazı kılmaları ve dua etmeleri için çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA