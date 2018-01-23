Eski Devlet Bakanı Doğan'ın Vefatı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için Mecliste tören düzenlendi.

Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bazı eski bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Doğan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1927'de dünyaya gelen Doğan, ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Klasik Şark Dilleri (Arapça-Farsça) bölümünden mezun oldu.

Daha sonra Suriye Şam Edebiyat Fakültesinde Arapça ve İslam ilimleri üzerinde çalışan Doğan, Ankara bölge vaizliği, Ankara il müftülüğü yaptıktan sonra Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu azalığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına 1972'de atanan Doğan, 1975'de diğer yönetici arkadaşları ve il müftüleriyle, Türkiye Diyanet Vakfının kurulmasını sağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılarak, 1976'da Başbakanlık uzman danışmanlığı görevini üstlenen Doğan, 1977 seçimlerinde Malatya'dan milletvekili seçildi. Doğan, bu seçimler sonrasında kurulan hükümette Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı oldu.