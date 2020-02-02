Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt için askeri tören

02.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:48

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, vefat eden 15. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt'ın, modern Deniz Kuvvetlerine sahip olma yolunda atılan ilk adımlarda payının bulunduğunu, görev yaptığı dönemde milli gemi inşa sanayisinin geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar başlatıldığını belirterek, eşsiz hizmetleri ve bıraktığı eserlerin daima şükranla anılacağını söyledi.

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat eden emekli Oramiral Bayazıt için 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen askeri törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal'ın yanı sıra eski genelkurmay başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu ve İlker Başbuğ ile askeri erkan ve yakınları katıldı.

Bayazıt'ın naaşının askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve merhum komutanın öz geçmişi okundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, yaptığı konuşmada, Bayazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Asker aileden gelen Bayazıt'ın 47 yıl boyunca onurla taşıdığı şerefli üniformasıyla Deniz Kuvvetleri ve ülkesine unutulmaz eserler bıraktığını ifade eden Özbal, Bayazıt'ın gerçekleştirilmesini emrettiği değişim ve gelişmelerin, Türk Deniz Kuvvetlerinin bugünkü seviyesine gelmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Özbal, "Modern bir Deniz Kuvvetlerine sahip olma yolunda atılan ilk adımlarda da payı bulunan merhum komutanımız döneminde ilk kez Aksaz Deniz Üssü'nde birlik konuşlandırılmış, ayrıca milli gemi inşa sanayisinin geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

Merhum komutanın askerlik ve hizmet anlayışının yanı sıra yardımsever kişiliğiyle de kalplerde derin izler bıraktığını kaydeden Özbal, "Aziz Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, çok değerli komutanımızı asla unutmayacak, eşsiz hizmetlerini ve bıraktığı eserleri daima şükranla anacaktır." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda saygı geçişi yapıldı.

Akar ve TSK'nin komuta kademesi, tören öncesi ve sonrasında Bayazıt'ın eşi Kanat, kızları Nilden ve Meltem ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA