Eski damadını cadde ortasında vurdu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, N.G.(65) eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında bacağından vurdu. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde, Hendek Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. N.G. bilinmeyen bir nedenden dolayı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Kemal Karadeniz, kanlar içerisinde yere düştü. Kemal Karadeniz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, N.G.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, N.G.'nin eski damadını vurma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA