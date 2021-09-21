Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni - Haberler
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Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Mengü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a vekaleten TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri Erkan Haber al, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı eski bakanlar, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Cenaze töreni öncesinde katılımcılara, Mengü'nün fotoğrafının yer aldığı yaka kartı dağıtıldı.

Tören programının sunulmasının ardından başlayan cenaze töreninde, Mengü'nün biyografisi okundu. Saygı duruşunun ardından Mengü için dua edildi. Törenin sona ermesinin ardından Mengü'nün yakınları taziyeleri kabul etti.

Mengü'nün cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 4 Nisan 1948'de doğan Şahin Mengü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Mengü, bir dönem CHP milletvekili olarak parlamentoda yer aldı. Mengü, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni

Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni

Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni

Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni - Haberler
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