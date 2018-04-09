Eski CHP Milletvekili Öner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat eden eski CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 70 yaşında vefat eden Öner'in cenazesi, TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisine getirildi.

Burada Öner'in eşi Saadet Öner ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Öner'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleri, siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

Öner'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.