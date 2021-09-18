Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika hayatını kaybetti - Haberler
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Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika hayatını kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika 84 yaşındaki hayatını kaybetti.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika 84 yaşındaki hayatını kaybetti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan 2019'da görevini bırakan eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika, hayatını kaybetti. 1999'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak ülkeyi 20 yıl yöneten Bouteflika'nın, Şubat 2019'da 5. dönem için yeniden aday olması, protestoların fitilini ateşlemişti.

Bouteflika, geniş çaplı halk protestoları ve ordunun sözlü uyarılarının ardından Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bouteflika, 2013'te geçirdiği hareket ile konuşma kabiliyetini etkileyen felcin ardından halk arasında nadiren görülüyordu. - CEZAYİR

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika hayatını kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika hayatını kaybetti

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