Eski Büyükelçi Kılıç'tan Karabağ'da şehit ve gazi ailelerine anlamlı yardım

Türkiye'nin eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, yazdığı kitabın gelirini Karabağ'daki şehit ve gazi ailelerine yardım için kurulan fona bağışladı.

Türkiye'nin eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, yazdığı kitabın gelirini Karabağ'daki şehit ve gazi ailelerine yardım için kurulan fona bağışladı.

Eski Büyükelçi Hulusi Kılıç, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol müdürü görevindeyken kendi arzusuyla 2008 yılı başında Azerbaycan'a büyükelçi olarak atandı. Kılıç, 4.5 yıllık görevinde 2012 Eylül ayında iki kardeş ülke için yaptığı önemli hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan'ın en yüksek madalyasıyla ödüllendirildi. Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ savaşı sırasında yazdığı yazıları bir araya getirerek kitap haline getiren Kılıç, kitabın satıştan elde edilen geliri Karabağ'da şehit ve gazi ailelerine yardım için oluşturan Yaşat Fonu'na bağışladı.

Uluslararası Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Büyükelçi Günay Efendiyeva'nın 8 Temmuz'da Yaşat Fonu'nda düzenlediği kitabı tanıtma etkinliğine Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, eski Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev, Türk devletlerinin Bakü'deki büyükelçileri, milletvekilleri ve yazarlar katıldı. Katılımcılar, Kılıç'ın Azerbaycan'da büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsederken, kitabın gelirinin Yaşat Fonu'na verilmesi kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kılıç, 10 ve 12 Temmuz'da da imza günleri düzenledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı