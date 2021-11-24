Sony PlayStation şirketinin cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle başı dertte

Axios tarafından bildirine raporda, Majo'nun davası, Sony'nin ABD'nin Eşit Ücret Yasası'nı ihlal ettiğini iddia ediyor ve Sony, kadın çalışanlara tazminat ve promosyonda ayrımcılık yapıyor ayrıca onları erkeklerin baskın olduğu bir çalışma kültürüne tabi tuttuğunu söylüyor.

ŞİRKETİ DAVA ETTİKTEN SONRA KOVULDU

Emma Majo, sadece erkeklere cevap veren ve terfiler için geçen bir yönetici tarafından düzenli olarak görmezden gelindiğini söyledi. Ayrıca, şirkete cinsiyet ayrımcılığı şikayeti sunduktan sonra da kovulduğunu açıkladı. Majo, davada bir iç departmanın kapanması nedeniyle Sony'den izin aldığını iddia etti.

İŞTEN ÇIKARMAK İÇİN İFTİRA ATILDI

Davaya göre Majo, 2021 yılında Sony'yi şirkette yaşadığını iddia ettiği cinsiyet ayrımcılığını ayrıntılı olarak açıklayan imzalı bir dilekçe sundu. Sunulan dilekçeden kısa bir süre sonra işine son verildiğine dair mektup aldı. Sony'nin işten çıkarma sebebi olarak şirket içindeki bir departmanın kapandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı, ancak Majo'ya göre kapatılan departmanın bir çalışanı bile olmadığını iddia ediyor.

Sony'ye karşı açtığı davada Emma Majo, özel vatandaşların eyalet çalışma yasalarını ihlal ettiği için dava açmasına izin veren Kaliforniya Özel Başsavcılık Yasası'nı çağırmayı planladığını söylüyor.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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