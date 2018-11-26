Eski Bilecik Valisi Büyükakın Kentten Ayrıldı

Bilecik Valiliği görevindeyken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tahir Büyükakın kentten ayrıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter görevi yaptığı sırada 21 Haziran 2017 tarihinde Bilecik Valisi olarak atanan Tahir Büyükakın görevinden istifa etmesinin ardından kentten de ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi için AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tahir Büyükakın kentte ayrıldı. Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi bulunan valilik konutundan ayrılan Tahir Büyükakın'ı Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bazı kurum müdürleri ve dostları uğurladı. Şahsi aracına binerek ailesi birlikte Kocaeli'ne giden Büyükakın, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı. - BİLECİK