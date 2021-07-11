Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu
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Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu

Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve beynindeki tıkanıklık nedeniyle önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Gökoğlan'ın (69) bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya can olacak.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve beynindeki tıkanıklık nedeniyle önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Gökoğlan'ın (69) bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya can olacak.

Güney ilçesinin eski belediye başkanlarından Mustafa Gökoğlan, önceki gün rahatsızlanıp Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gökoğlan'a beyninde emboliye bağlı damar tıkanıklığı teşhisi konuldu. Gökoğlan'ın, doktorların müdahalesine rağmen aynı gün beyin ölümü gerçekleşti. Daha önce organ bağışı yapan Gökoğlan'ın iki böbreği ve karaciğeri, ailesinin de onay vermesiyle bağışlandı. Gökoğlan'ın ameliyatla alınan iki böbreği Muğla'da, karaciğeri de İzmir'de nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Gökoğlan'ın cenazesi, Güney Mezarlığı'nda bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.


Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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