Eski belediye başkanının öldürdüğü karı-koca toprağa verildi Eski belediye başkanının öldürdüğü karı-koca toprağa verildi Ordu'nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak öldürülen karı-koca, korona virüsüne (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında toprağa verildi.

Eski belediye başkanının öldürdüğü karı-koca toprağa verildi

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak öldürülen karı-koca, korona virüsüne (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Kabadüz ilçesinde, eski belediye başkanı Orhan Aktaş'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, eski çalışanı olduğu öğrenilen Şener Dursun'u akaryakıt istasyonuna çağırmıştı. İstasyona gelen Şener Dursun ve eşi Halime (55), eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak hayatlarını kaybetmişti. Orhan Aktaş ise cinayeti işlediği tabanca ile kafasına sıkarak intihara teşebbüs etmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Korona virüse karşı tedbir alındı

Hayatlarını kaybeden karı-koca Şener ve Halime Dursun çifti için, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi Meğri Mahallesi'nde bulunan Muhtar Odası Kültür Evi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında cemaate maske dağıtıldı, sürekli mesafenin uzak tutulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Dursun çifti, kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığına defnedildi.

20 gün önce akrabalarını rehin alıp bir kişiyi yaralamıştı

Öte yandan 2009-2014 yılları arasında Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, 4 Mart tarihinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki evinde eski muhasebecisi Tayfun Ç.'yi tabancayla yaralayıp, eşi ve bir akrabasını da rehin almıştı. İkna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Orhan Aktaş'ın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA