Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
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Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi eski belediye Başkanlarından Osman Uludağ hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi eski belediye Başkanlarından Osman Uludağ hayatını kaybetti.

Ormanlı Beldesi eski Belediye Başkanlarından Osman Uludağ hayatını kaybetti. Uludağ'ın vefatı başta Ormanlı beldesi olmak üzere, Kdz.Ereğli ve bölgede üzüntüyle karşılandı.

Uludağ'ın cenazesi öğle namazına müteakip Ormanlı Merkez Camiine getirildi.

Cenazeye Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Alınan helallik ve yapılan duaların ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osman Uludağ toprağa verildi. - ZONGULDAK

Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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