Eski belediye başkanı eşinin kaçak villası yıkılıyor
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Eski belediye başkanı eşinin kaçak villası yıkılıyor

Eski belediye başkanı eşinin kaçak villası yıkılıyor
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin eski belediye başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül adına yaptırılan 2 katlı villada, plana aykırı kaçak yapılar bulunduğu belirlendi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin eski belediye başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül adına yaptırılan 2 katlı villada, plana aykırı kaçak yapılar bulunduğu belirlendi. Kemer Belediyesi ekipleri bugün villanın yıkımına başladı.

Kemer Belediyesi tarafından Kuzdere Mahallesi'nde 14 Aralık 2017 tarihinde dönemin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül adına kayıtlı, zemin ve 2 kat için toplam 225 metrekarelik inşaat yapı ruhsatı alınan villanın, 652 metrekare ve ilave havuz olarak inşa edildiğini belirledi. Bunun üzerine Kemer Belediyesi tarafından para cezası ve yıkım kararı alındı. Bugün Kemer Belediyesi yıkım ekibi ve jandarma villanın olduğu araziye giderek yıkım için çalışmalara başladı.Mevcut Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, "Biz mevcut bina ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihbarı üzerine kontrollerimizi yaptık. Ardından Kemer, Antalya ve Konya'da açılan tüm davalar ile ilgili olarak yasal süreci bekleyerek kararların alınmasının ardından yıkımı gerçekleşmeye başladık. Bu yapılanın tüm belediye başkanlarına örnek olması gerekiyor" dedi.


Eski belediye başkanı eşinin kaçak villası yıkılıyor
Eski belediye başkanı eşinin kaçak villası yıkılıyor
Eski belediye başkanı eşinin kaçak villası yıkılıyor
Eski belediye başkanı eşinin kaçak villası yıkılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

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