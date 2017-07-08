Eski Batman Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltına Alındı

BATMAN Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Hasankeyf'te arkeolojik kazı çalışmalarını incelediği sırada FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Batman Üniversitesi'nde iki dönem rektörlük yapan ve halen Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği ile Hasankeyf kazı heyeti başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hasakeyf'te devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını incelediği sırada gözaltına alınan Uluçam, sorgulanmak üzere Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - Batman