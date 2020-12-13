Eski başkan, koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski başkan, koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti

13.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:43
Eski başkan, koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, önce ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ'ı (60) yaklaşık 20 gün sonra da annesi Sevim Bozdağ'ı (80) koronavirüs nedeniyle kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, önce ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ'ı (60) yaklaşık 20 gün sonra da annesi Sevim Bozdağ'ı (80) koronavirüs nedeniyle kaybetti. Bozdağ, sosyal medyadan tedbirler konusunda uyarı yapıp, taziyelerin de telefon ve mesaj ile iletilmesini istedi.

Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Bozdağ'ın ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ, 26 Kasım'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağabeyini kaybetmenin acısını yaşayan Bozdağ'ın annesi Sevim Bozdağ da bir süre sonra koronavirüse yakalandı. Aynı zamanda Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Ali Bozdağ'ın eşi olan Sevim Bozdağ da dün yaşamını yitirdi. Sevim Bozdağ'ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Hacı Ahmet Mezarlığı'nda kendisi gibi koronavirüsten ölen oğlu Uğur Nihat Bozdağ'ın yanında toprağa verildi. 

'KURALLARA RİAYET EDELİM, BU İLLETE YENİLMEYELİM'

Ağabeyi ve annesini arka arkaya koronavirüsten kaybetmenin acısını yaşayan Yakup Hamdi Bozdağ, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, çok üzgün olduğunu belirtti. Paylaşımında dostlarından taziyeleri de telefon ve mesaj yoluyla iletmelerini isteyen Bozdağ, "İki hafta önce ağabeyim Nihat Bozdağ'ı bugün de canım annem Sevim Bozdağ'ı Covid-19 salgınından dolayı kaybettim. Mekanları cennet olsun, toprakları nurlarla dolsun. Kısa bir süre içinde en yakınlarını kaybeden ve içi yanan bir kardeşiniz olarak lütfen bilim kurulumuzun, sağlık bakanlığımızın ve devletimizin üzerinde ısrarla durduğu kurallara (maske- mesafe- temizlik) uyalım ve uyaralım. Dünyayı yakan bu beladan kurtulmak istiyorsak millet olarak kurallara riayet edelim, bu illete yenilmeyelim. Bu nedenle taziyelerin telefon ve mesaj yoluyla iletilmesi rica olunur" dedi.


Eski başkan, koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti
Eski başkan, koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti
Eski başkan, koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | GMİS eski başkanı, anne ve babasını koronavirüsten kaybetti
Son dakika haberleri | GMİS eski başkanı, anne ve babasını koronavirüsten kaybetti
Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti
Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti
Son dakika haberleri... Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti
Son dakika haberleri... Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Beren Saat Aleyna Tilki Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Çocuk Aralık Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski başkan, koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:55:40. #1.14#
title