Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar etti
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Orhan Aktaş, Ordu, 3. Sayfa

Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar etti

Ordu'da 20 gün önce muhasebecisini ayağından vuran eski belediye başkanı, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra bu kez 2 kişiyi öldürüp intihar etti.

24.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:50
Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar etti

Ordu'da 20 gün önce muhasebecisini ayağından vuran eski belediye başkanı, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra bu kez 2 kişiyi öldürüp intihar etti.

Eski Kabadüz Belediye Başkanlarından fındık tüccarı Orhan Aktaş, 20 gün önce Başköy Mahallesi'ndeki evinde muhasebecisi Tayfur Ç.'yi ayağından vurdu. Olay sonrası teslim olmamakta direnen ve eşi ile birlikte iki kişiyi rehin alan Aktaş, İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın çabalarıyla teslim oldu. Orhan Aktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaldığı Efirli Cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere önceki gün tahliye edilen Orhan Aktaş, bu kez katliam yaptı. Aktaş, Kabadüz'de kendine ait akaryakıt istasyonunda çalışanı olduğu öğrenilen Şenel Dursun ve eşi Helime Dursun ile tartıştı. Tartışma sırasında Orhan Aktaş, Şenel ve Helime Dursun'a tabancayla ateş etti. Aktaş, tabancasındaki son kurşunu da kendi kafasına sıktı. Şenel ve Helime Dursun olay yerinde, Orhan Aktaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. - ORDU

Kaynak: İHA

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