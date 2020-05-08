Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu
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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu
08.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:06

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın, 3 gün önce beyin ameliyatı geçirdiği, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın, 3 gün önce beyin ameliyatı geçirdiği, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mesut Yılmaz'ın, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibi tarafından 5 Mayıs'ta ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibarıyla tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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