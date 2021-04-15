Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
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Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Yıldırım Akbulut'un Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omzunda getirilmesi ve katafalka konulması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı...

Yıldırım Akbulut'un Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omzunda getirilmesi ve katafalka konulması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tören alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ANKARA - Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. (1)

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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