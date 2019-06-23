Eski Bakanlardan Güneş Taner oyunu kullandı
ESKİ bakanlardan Güneş Taner, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için oyunu Sarıyer'de kullandıSarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Güneş Taner, 1043 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
ESKİ bakanlardan Güneş Taner, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için oyunu Sarıyer'de kullandı
- İstanbul
Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Güneş Taner, 1043 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin seçimleri nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Taner, "Hayırlı uğurlu olsun. Bir belediye seçimi için, iki defa sandığa gitmek, neredeyse iki aydır da adayların ne yapacağını tekrar tekrar dinledikten sonra, vatandaş olarak mutluyuz" dedi. Güneş Taner, daha sonra aracına binerek ayrıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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