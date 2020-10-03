Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlanıyor
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Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlanıyor

03.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:26

Ankara'da dün vefat eden AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze namazı, Hacı Bayram-ı Veli Camisinde kılındı.

Ankara'da dün vefat eden AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze namazı, Hacı Bayram-ı Veli Camisinde kılındı.

Öğle namazını müteakiben kılınan namaza, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.

Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ahlat'a götürüldü.

Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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