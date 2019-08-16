Eski Bakan Yardımcısı Çiftçi'den Çatak Belediyesi'ne ziyaret

16.08.2019 14:39

Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Çiftçi ve beraberindekileri, Başkan Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın karşıladı.

Makamında Şeylan ile bir süre sohbet eden Çiftçi, ilçede güzel hizmetler gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçenin tüm mahallelerinde bir hizmet seferberliği başlatıldığını belirten Çiftçi, özverili çalışmalarından dolayı Şeylan'ı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan da desteklerinden dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA