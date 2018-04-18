Eski Bakan Vuralhan Öldürüldü

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, bıçaklanarak öldürüldü.

Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, Yüksel K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vuralhan, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli Yüksel K, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Mehmet Ercan Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Ankara Milletvekili seçilmiş, 21 Aralık 1987 ile 30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.