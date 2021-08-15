Eski Bakan Sağlar'dan 'Ada Modern Sanat Galerisi'ne tam not

- Eski Bakan Sağlar'dan 'Ada Modern Sanat Galerisi'ne tam not Kuşadası Kitap Günleri'ne katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde açılan Ada Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

- Eski Bakan Sağlar'dan 'Ada Modern Sanat Galerisi'ne tam not

AYDIN - Kuşadası Kitap Günleri'ne katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde açılan Ada Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti. Galeri'nin Kuşadası turizmine değer katacak önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Sağlar, "Bu işi yapanlara teşekkür etmek istiyorum. Ada Modern Sanat Galerisi son zamanlarda gördüğüm en güzel sanat galerisi" dedi.

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını açan Ada Modern Sanat Galerisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 49, 50 ve 52'nci Hükümetlerin Kültür ve Turizm Bakanlığını yapan Fikri Sağlar, Ada Modern Sanat Galerisi'ndeki 50 Türk illüstratörün 116 eserinin yer aldığı illüstrasyon sergisini dolaştı. Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Sağlar'ı, KUSAV Başkanı Levent Köylü karşıladı. Sağlar, küratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı sergiyi oldukça başarılı bulduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Ada Modern Sanat Galerisi'nin kültür ve sanat alanında yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirten Sağlar, "Ada Modern Sanat Galerisi son zamanlarda gördüğüm en güzel sanat galerisi. Böyle önemli bir galerinin Kuşadası'nda açılmış olması çok sevindirici. Çünkü Kuşadası Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir kent. Ada Modern Sanat Galerisi kenti ziyaret eden yabancı misafirlerin de ilgisini çekecektir. Sadece Kuşadası değil, Türkiye'ye için önemli bir iş olmuş. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e, KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye ve bu işin diğer çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen