Eski Bakan Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Bakan Demirci, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan Demirci, son yolculuğuna uğurlandı Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bakan Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
16.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:02

Eski Bakan Demirci, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

28 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997 tarihleri arasında 1 yıl Tarım ve Köy İşleri Bakanı olarak görev yapan 19, 20, 21'inci dönem Sivas Milletvekili Musa Demirci, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü Ankara'da geçtiğimiz gün 78 yaşında hayatını kaybetti. Demirci için bugün Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığında tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören sonrası cenaze namazı Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Demirci, Yukarı Tekke mezarlığı içerisinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Eski Bakan Demirci, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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