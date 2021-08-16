Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir
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Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Son olarak olimpiyatlarda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkındaki yorumlarıyla gündem olan Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, bu kez Afganistan yönetimini eline alan Taliban hakkındaki açıklamalarıyla tartışma yarattı. Boynukalın, "Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir" ifadelerini kullandı.

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çekiyor. Daha önce içkilerden alınan vergilerle maaşının ödendiği eleştirilerine "Haram ettiğiniz vergilerinizden hepinize kaliteli pamuk aldım" diye cevap veren ve son olarak Tokyo'daki olimpiyatlarda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı giyinişleriyle eleştiren Boynukalın, yeni bir açıklamasıyla tekrar gündeme geldi.

TALİBAN'A DESTEK VERDİ

Afganistan'da ilerleyişini hızlandırarak başkent Kabil'e giren ve ülke yönetimini ele alan Taliban'a destek veren Boynukalın, "Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır." ifadelerini kullandı.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

Açıklamasının tamamında Boynukalın Taliban ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın."

Emre İliksiz
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