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Eski atık su hatları revize ediliyor

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Eski atık su hatları revize ediliyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), "Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam" ilkesiyle altyapı eksiklerini tamamlamak adına çalışmaların Altınözü ilçesinde de sürdüğünü bildirdi.

Halk sağlığını korumaya ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Turunçlu Mahallesi'ne 300'lük beton borularla 110 metre döşenen kanal hattı ile yetersiz kalan atık su hattının yenilendiğini belirtti.

HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurgulayarak, şebeke hatlarının güzergahları planlanırken tüm cadde ve sokaklardaki evlerin atıksu sistemine bağlanabileceği prensibinin esas alındığını aktardı.

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