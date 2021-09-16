Eski atık su hatları revize ediliyor

Halk sağlığını korumaya ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Turunçlu Mahallesi'ne 300'lük beton borularla 110 metre döşenen kanal hattı ile yetersiz kalan atık su hattının yenilendiğini belirtti.

HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurgulayarak, şebeke hatlarının güzergahları planlanırken tüm cadde ve sokaklardaki evlerin atıksu sistemine bağlanabileceği prensibinin esas alındığını aktardı.

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