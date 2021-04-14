Eski asayiş müdürüne FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski asayiş şube müdürü Savaş Topaloğlu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski asayiş şube müdürü Savaş Topaloğlu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi eski Müdürü Savaş Topaloğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi ve örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında, 2016 yılında tayin olduğu Aydın'da gözaltına alınan Topaloğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savaş Topaloğlu hakkında, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından dava açıldı. Dava sürdüğü sırada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Topaloğlu, önceki duruşmada tekrar tutuklandı.

Savaş Topaloğlu, bugün görülen karar duruşmasına İzmir 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Topaloğlu, yeni iş kurduğunu ve kredi çektiğini, çocuklarının ve ailesinin mağdur olduğunu savunarak, beraatini talep etti.Sanık avukatı da müvekkilinin 2016 yılında 'ByLock' kullandığına ilişkin belgelerin doğru olmadığını, örgütle bağlantısının bulunmadığını ve beraatine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Savaş Topaloğlu'nun 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan beraatine karar verirken, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN