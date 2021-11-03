Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, casusluk davasında ifade verdi

BUENOS Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, 2017'de 44 kişilik mürettebatıyla batan denizaltıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada ifade verdi.

Buenos Aires eyaletine bağlı Dolores kentinde hakim karşısına çıkan Macri, Kasım 2017'de batan ARA San Juan isimli denizaltıda yaşamını yitiren 44 mürettebatın yakınlarına yönelik yasa dışı casusluk davasında 6 farklı suçla itham ediliyor.

İlk kez hakim karşısına çıkan Macri, ifadesinde, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve casusluk yapmadığını, casusluk yapması için kimseyi görevlendirmediğini belirtti.

İfadesinin ardından Macri, adliye çıkışında toplanan destekçilerini selamladı.

Davada, Macri'nin Devlet Başkanlığı döneminde Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) Başkanlığı yapan Gustavo Arribas ile yardımcısı Silvia Majdalani tutuksuz yargılanıyor.

Davada, istihbarat belgelerinde yer alan casusluk belgelerinin yasa dışı bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığı ve bunlarla ilgili Macri'nin sorumluluğu araştırılıyor.

Öte yandan, Macri, davanın yargıcı Martin Bava'nın taraflı olduğunu ve 14 Kasım'da düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde siyasi eğilimlerle hareket ettiğini savunuyor.

Macri'nin duruşması geçen hafta planlanmış ancak eski Devlet Başkanı vasfıyla istihbarat konusunda sessiz kalma zorunluluğu bulunan Macri'nin bu yetkisi kaldırılmadığı için ifade verememişti.

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