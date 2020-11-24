Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

24.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:10
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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