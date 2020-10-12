Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı

12.10.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:54
Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden" uyarısına rağmen nişan törenine katılıp sosyal medyadan yayımladı. Nişan yüzüklerini kesen Hüseyin Çelik'in yayımladığı fotoğrafta maskelerin olmaması da dikkat çekti.

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, yasaklara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden" sözlerine rağmen katılığı nişandan fotoğraf paylaştı.

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, pandemi sürecinde alınan tedbirlere uymayarak oğlunun düğününe 1500 davetli çağırmıştı. Süre sınırını aşan ve yasak olmasına rağmen yemek servisi yaptırdığı belirlenen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'a Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre en üst limitten toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verilmişti.

ERDOĞAN UYARMIŞTI: VAZGEÇİN BU DÖNEMDE ŞU DÜĞÜNLERDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AK Partili vekilin tepki çeken düğününün ardından "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım" demişti.

ESKİ AK PARTİ'Lİ BAKAN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik ise yasaklara rağmen nişan törenine katılıp sosyal medyada yayımladı. Hüseyin Çelik "Değerli hemşehrim ve dostum Abdülkahhar Eraslan'ın oğlu Nadir, hayatını Şeyma Müezzinoğlu ile birleştirdi. Genç çiftlere iki Cihan saadeti dilerim" mesajıyla düğünden kare paylaştı.

MASKE KURALI İHLAL EDİLDİ

Nişan yüzüklerini kesen Hüseyin Çelik'in yayımladığı fotoğrafta maskelerin olmaması da dikkat çekti.

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, yasaklara rağmen nişan törenine katıldı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Meral Akşener Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Özer Özgü Namal Şevval Sam Cansu Dere
Spor Falcao Vitor Hugo Caner Erkin Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Kaza Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 18:16:56. #1.15#
title