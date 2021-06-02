Eski ABD Başkanı Trump açtığı kişisel blogunu 1 ay geçmeden kapattı
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Eski ABD Başkanı Trump açtığı kişisel blogunu 1 ay geçmeden kapattı

Eski ABD Başkanı Trump açtığı kişisel blogunu 1 ay geçmeden kapattı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı kişisel blogunu 1 aydan kısa bir süre içinde kapattı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı kişisel blogunu 1 aydan kısa bir süre içinde kapattı.

Trump'ın danışmanlarından Jason Miler, basına yaptığı açıklamada Trump'ın 4 Mayıs'ta açtığı şahsi blogunun kapatıldığını belirtti.

Miller, Trump'ın ekibinin daha büyük bir sosyal medya platformu kurma teklifinde bulunduğunu ve bu konuda çalıştıklarını sözlerine ekledi.

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump'ın Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Trump, 4 Mayıs'ta "Trump'ın Masasından" ismini verdiği blog sayfasını açmış ve destekçileri ile buradan iletişime geçeceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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