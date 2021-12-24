Eskart işlemleri artık cep telefonlarından kolaylıkla yapılabilecek

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi paylaşımında "ESTRAM Mobil Uygulamamız ile online işlemler artık telefonda! Bakiye yükleme, vizeleme ve hes kodu tanımlama gibi işlemleri kolaylıkla yapabileceğiniz uygulamamıza, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal paylaşım sitelerindeki ilgili paylaşımlarda yer alan görsellerdeki QR kodları taratarak ulaşabilirsiniz" bilgisi verildi. Ayrıca interneti olmayan vatandaşların da unutulmadığını belirten yetkililer, kısa süre içerisinde yeni bir hizmetin daha duyurulacağının müjdesini verdi.

Uygulamanın İOS ve Android işlemciye sahip tüm telefonlardan kullanılabileceğini ifade eden ESTRAM yetkilileri, uygulamada şimdilik bakiye yükleme, vizeleme ve hes kodu eşleştirme işlemlerinin yapılabildiğini, ilerleyen süreçte farklı hizmetlerin de uygulama üzerinden verileceğini belirttiler.

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