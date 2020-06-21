Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
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Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi

Antalya Kumluca'da eşiyle tartışan adam, kapıyı kilitledikten sonra evini ateşe verdi.

Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
21.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:01

Antalya'nın Kumluca İlçesi Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 14: 00 sıralarında iddiaya göre Fırat G., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Z.G. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Fırat G., eşi Z. G. ve dört çocuğunu dışarı çıkardıktan sonra oturma odasına benzin döküp ateşe verdi.

POLİS KAPIYI KIRDI

Kocasının evi ateşe verdiğini gören Z.G., eşinin erkek kardeşi C.G.'yi aradı aradı. Abisi ile kavga ettiğini, abisinin çok sinirli olduğunu ve kapıyı kilitledikten sonra evi ateşe verdiğini söyledi. Fırat G.'nin erkek kardeşi C. G.'de hemen 112'yi aradı.

Alınan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Ambulansı sevk edildi. Kapıyı kıran polis ekipleri içeri girdi. Fırat G.'nin ateşe verdiği odadaki eşyaları söndürdü. Daha sonra Fırat G. göz altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

Cezaevinde olan Güler Korona virüs nedeniyle cezaevinden 2 ay önce tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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