Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı
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Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte Haliç'in üstünde tenis oynadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını eşiyle birlikte Haliç'te kutladı.

"İSTANBUL, GELECEĞE UMUTLA BAKAN GENÇLERİN ŞEHRİDİR"

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte tenis oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Bugün eşim@dk_imamogluile Haliç'in ortasında tenis oynadık. Güneşli, güzel bir hava ve genç milli sporcular bize eşlik etti. İstanbul; #19Mayıs1919'da başlayan mücadelenin ve her zaman geleceğe umutla bakan gençlerin şehridir" notunu düştü.

Eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan İmamoğlu: İstanbul, geleceğe umutla bakan gençlerin şehridir

İşte Haliç'teki kutlamadan görüntüler:

Eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan İmamoğlu: İstanbul, geleceğe umutla bakan gençlerin şehridir
Eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan İmamoğlu: İstanbul, geleceğe umutla bakan gençlerin şehridir
Eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan İmamoğlu: İstanbul, geleceğe umutla bakan gençlerin şehridir
Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı
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