Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte Haliç'in üstünde tenis oynadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını eşiyle birlikte Haliç'te kutladı.

"İSTANBUL, GELECEĞE UMUTLA BAKAN GENÇLERİN ŞEHRİDİR"

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte tenis oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Bugün eşim@dk_imamogluile Haliç'in ortasında tenis oynadık. Güneşli, güzel bir hava ve genç milli sporcular bize eşlik etti. İstanbul; #19Mayıs1919'da başlayan mücadelenin ve her zaman geleceğe umutla bakan gençlerin şehridir" notunu düştü.

İşte Haliç'teki kutlamadan görüntüler: