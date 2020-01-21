Eşiyle ayrıldı, çocukları yurda verildi, şimdi kahvehanede yaşıyor

21.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:14

Adana'da eşiyle boşandıktan sonra kahvehane köşelerinde yatan işsiz ve engelli Muzaffer Aksu, çalışacak bir iş verilmesi için yardım bekliyor.



26 yaşındaki Muzaffer Aksu, 4 sene önce Rabia Özkaya ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Kuzey ve Güney (3) adlı ikizleri ile Miraç Arda (1) isimli 3 çocukları dünyaya geldi. Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışıp, çadırda kalan çift geçen sene anlaşamayarak boşandı. Mahkeme kararıyla da çiftin ikizleri yurda yerleştirilirken, Miraç Arda'nın velayeti anne Rabia'ya verildi. Anne Rabia çocuğuyla Mersin'deki ailesinin yanına gitti.



2000 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 2 ayağı engelli kalan ve yürümekte güçlük çeken Muzaffer Aksu, eşiyle boşandıktan sonra iş bulamayıp sokaklarda yaşamaya başladı. Abdioğlu Mahallesi'nde, kimi zaman camide, kimi zaman da banklarda yaşayan genç adama geçen ay Rıdvan Özdemir kahvehanesini açtı ve geceleri genç adamın kalmasına izin verdi. Geceleri masaların üzerinde yatan, sabahlarıysa kahvehane sahibine yardım eden Aksu, şimdi kendisine iş verecek hayırseverlerden yardım bekliyor.



"Perişan haldeyim"



Hastanelerden yüzde 13 engelli raporu alabildiğini söyleyen Aksu, kimsenin kendisine de iş vermediğini belirterek, "Sokaklarda, yağan yağmurda, kışta soğukta yaşıyordum. Kahvehane sahibi 'gel burada kal' dedi. Ben de burada yatıyorum. Adama yardım ediyorum, çayını yapıyorum, buraları temizliyorum. Ayağım engelli, çalışamıyorum. Rapor alamıyorum. Adana'daki bütün hastanelere gittim, hepsi yüzde 13 verdi ve sağlamsın dediler. Sağlam gözüktüğüm için de kimse bana iş vermedi. Perişan haldeyim" diye konuştu.



"Kimse elini uzatmadı"



Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarının yurda yerleştirildiğini söyleyen Aksu, "Benim tek istediğim bir şey var. Devletim yardım etsin. Hiç kimse beni görmüyor sanki. Kimse bana elini uzatmadı. Kötü alışkanlığım yok, bağımlılığım yok. Bazen kendimi öldüresim geliyor ama o zaman da çocuklarım aklıma geliyor. Halimi gelip görsünler, bana bir el uzatsınlar" ifadelerini kullandı.



Kahvehane sahibi Rıdvan Özdemir ise genç adama yardım ettiğini ancak para veremediğini söyleyerek, "Burada yatabilirsin dedim. Burada yat, kal, senden bir şey istemeyeceğim. Bunun durumu çok vahim. Ailesinin de durumu yok. Ben de yardımcı olmaya çalıştım kendisine. Kötü yollara girmemesi için el uzatılsa, iş sahipleri destek çıksa çok iyi olur" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA